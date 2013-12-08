Varlığı reddedilen JİTEM 'okul' oldu, İŞKUR'un listesine girdi!

Varlığı resmi olarak kabul edilmeyen ve Türkiye’de sayısız faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulan JİTEM, ilk kez bir devlet kurumunun internet sitesinde, üstelik “okul” olarak ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesindeki başvuru formunda “öğrenim gördüğünüz okullar” listesinde, “Ankara Etimesgut Asgari JİTEM Terörle Mücadele Harp Okulu” seçeneği dikkat çekiyor. İş bulmak amacıyla İŞKUR’da online başvuru formu doldurmak isteyenler, üye kaydı yaparak şifre oluşturuyor. Şifreyle İŞKUR’un sitesine girenler, online işlemler bölümünde form dolduruyor.

Tek bölümü var

Kişisel ve mesleki bilgiler, iş tercihleri, iş tecrübeleri, özgeçmiş, yabancı dil ve sınav bilgileri, referansların yer aldığı formda, “Öğrenim Bilgileri” bölümünde okulların listesi de yer alıyor. Buna göre lisans derecesiyle bir yerden mezun olan kişiler okulunu listeden işaretleyebiliyor. Formu dolduranların, mezun olduğu okulu seçtiği bu listede, Etimesgut JİTEM Asgari Terörle Mücadele Harp Okulu da bulunuyor. Lisans seviyesinde yani dört yıllık üniversite düzeyinde görülen okulun “Birimi”nde, “Harp Okulu”, “Bölümü”nde sadece “Terörle Mücadele JİTEM Sivil İstihbarat” yazıyor.

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