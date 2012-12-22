JİTEM davasında korucubaşı Atak'a tahliye

JİTEM adına faaliyet yürüten Eski Kayseri Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün ve PKK itirafçılarının da aralarında bulunduğu 8 sanığın yargılandığı davada, eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak tahliye edildi. Mahkeme, 5 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Cemal Temizöz, Kamil Atak, Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve dosyası birleştirilen Burhanettin Kıyak ile tutuksuz yargılanan Tamer Atak hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Temizöz'ün Cizre'de görev yaptığı yıllarda oluşturduğu öne sürülen sorgu ekibinde yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 3'ü dosyanın sanığı biri o dönem uzman çavuş olarak görev yapan Burhanettin Kıyak ile ilgili hazırlanan dosyanın, görülmekte olan dava dosyasıyla birleştirildiğini açıkladı.

Birleştirilen dosyadaki sanıklar Burhanettin Kıyak, Adem Yakin, Hıdır Altuğ ve Fırat Altın (Abdulhakim Güven) hakkında “Taammüden adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Duruşmada söz alan sanıklardan Kamil Atak, yaklaşık 4 yıldan bu yana tutuklu bulunduğunu hatırlattı. “Niçin tutulduğumu bilmiyorum” diyen Atağ, “Eğer elinizde bir delil varsa cezamı verin” diye konuştu.

Sanık Temizöz de dosyadaki gizli tanıkların ifadelerinde yer alan 2 olayda da kendisinin Cizre dışında olduğunu ileri sürerek, “Ramazan Elçi'nin öldürülmesi olayında, yurt dışındaydım. Yurt dışında olduğuma dair belgeleri mahkemeye sundum” dedi.

Kamil Atak bir önceki duruşmada ise "Ben aşiret sahibi biriyim. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Ben ne senin cezaevinden, ne de senin zulmünden korkmuyorum. Konuşursam yer yerinden oynar" demişti.

Kamil Atak'a tahliye kararı

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini dinledikten sonra verdiği aranın ardından, tutuklu sanıklardan eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak'ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, sanıklar Cemal Temizöz, Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve Burhanettin Kıyak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianame

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıkların TCK'nın “adam öldürmek”, “cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak” ve “adam öldürmeye azmettirmek” suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Sanık Cemal Temizöz'ün 1993'te Cizre'de “terörle mücadele ediliyor” görüntüsü altında “korucu, itirafçı ve uzman çavuşlardan bir grup oluşturduğu, grubun süreç içinde asli görevinden ayrılarak, PKK 'ya yardım ettiğinin değerlendirildiği ya da özel sebeplerden dolayı gözaltına aldıkları kişileri sorguladığı” ileri sürülen iddianamede, grubun sorgulanan bu kişilerden bir kısmını öldürdüğü öne sürülüyor.