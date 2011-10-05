-Jirinovski'den büyük gözaltı iddiası MOSKOVA (A.A) - 05.10.2011 - Aşırı milliyetçi Rusya Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, gelecek yıl mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminden sonra aralarında Adil Rusya Partisi lideri Sergey Mironov ve eski Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'un da bulunduğu 10 bin yetkilinin göz altına alınacağını savundu. Jirinovski, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da bugün yaptığı konuşmada, "Kimin devlet başkanı olacağını bilmiyorsunuz. Büyük bir sürpriz olacak. Gözaltılar 5 Mart Pazartesi saat 10:00'da başlayacak. Listede 10 bin yetkilinin ismi var ve bunları imzaladım bile. Listede Adil Rusya Partisi Başkanı Mironov, yine aynı partiden Valeriy Hartun ile Helen Mizulina da var" dedi. Listede iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, Komünist Parti ve kendi partilerindeki "hainlerin" de bulunduğunu ileri süren Jirinovski, "Listede valiler ve Rus hükümeti üyeleri de bulunuyor" diye konuştu.