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Dünya

JİRİNOVSKİ: "İSLAM DÜNYASI LİBYA'YI YALNIZ BIRAKMAMALI" MOSKOVA (A.A)

21 Mart 2011 13:21

-JİRİNOVSKİ: "İSLAM DÜNYASI LİBYA'YI YALNIZ BIRAKMAMALI" MOSKOVA (A.A) - 21.03.2011 - Aşırı milliyetçi görüşleriyle tanınan Rusya Liberal Demokrat Parti Başkanı Vladimir Jirinovski, Müslüman ülkelerin Libya için birleşmesini ve dayanışma içinde olmasını istedi. Jirinovski yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelere Libya ile dayanışma çağrısında bulunarak, İran, Sudan, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer ülkelerin Libya'yı yalnız bırakmaması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Libya'da kimseyi tehdit etmeyen demokrasinin yerle bir edilmesine izin verilemeyeceğini kaydeden Jirinovski, "Avrupalıların ve deniz aşırı ülkelerdeki politikacıların dar görüşlü yaklaşımıyla aynı noktada duramayız" ifadesini kullandı. Libya'dan sonra sıranın herhangi bir Müslüman ülkeye gelebileceğini belirten Jirinovski, "Batı kararlı ve saldırgan bir şekilde hareket ediyor. Irak ve Afganistan'daki askeri müdahalenin olumsuz sonuçlarından hiçbir ders almadı. Bu saçmalığı durdurmalısınız" dedi.

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