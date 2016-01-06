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JINHA muhabiri Rojda Oğuz gözaltına alındı

Polis, KYK yurduna düzenlediği baskında birçok öğrenciyi gözaltına aldı

06 Ocak 2016 12:21

Van’da sabahın erken saatlerinde Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait öğrenci yurdu ile bir çok öğrenci evine polisler baskın düzenlenirken aralarında JINHA muhabiri Rojda Oğuz’un da aralarında bulunduğu çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) haberine göre, ev baskınlarında aralarında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi olan JINHA muhabiri Rojda Oğuz’un da bulunduğu çok sayıda üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Polislerin elinde liste olduğu ve gözaltı sayısının artabileceği belirtilirken, gözaltına alınanlar Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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