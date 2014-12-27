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Jinekoloji Derneği'nden Erdoğan'a: Doğum kontrollerine siyasetçiler karar vermez

'Doğum kontrolünün neden ihanet olarak algılandığını anlamak mümkün değil'

27 Aralık 2014 00:23

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği (TJOD), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkede yıllarca bir doğum kontrolü ihaneti yaptılar ve neslimizi kurutma yoluna gittiler” sözlerinin tepki gösterdi.

TJOD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada "Doğum kontrolünün neden ihanet olarak algılandığını anlamak mümkün değildir" ifadeleri kullanılarak şu şekilde devam edildi:

"Küretajı cinayet olarak niteleyen Sn.Cumhurbaşkanı küretajın yapılmaması için, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi, yani doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması gerektiğini tahmin etmelidir. Bu nedenle doğum kontrolünün neden ihanet olarak algılandığını anlamak mümkün değildir. Türkiye gibi özgür, demokratik bir ülkede insanların doğum kontrollerine siyasetçilerin değil kendilerinin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz."

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