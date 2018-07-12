Jin News Haber Ajansı'na polis baskını

Jin News Haber Ajansı, Diyarkır'da bulunan bürosuna polis tarafından baskın yapıldığını duyurdu. Ajans, yaptığı açıklamada operasyonun nedeninin henüz öğrenilemediği belirtti.

Baskına ilişkin ajanstan yapılan açıklamada: "Ajansımızın Diyarbakır Bağlar semtinde bulunan bürosuna polis tarafından baskın yapıldı. Gece saat 00.00’da büroya gelerek zili çalan polisler, içeride kimsenin bulunmaması üzerine ayrıldı. Büromuz sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ise polisler tarafından basıldı. Kapıyı kırarak içeri giren polisler, bütün odaları aradı. Büroda bulunan bilgisayarlara polis tarafından el konulurken, baskının gerekçesi ise öğrenilemedi" denildi.

Ajans avukatları, konuyla ilgili savcılığa başvuru ve suç duyurusunda bulunacak.