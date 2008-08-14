Jimnastik ve atıcılıkta Çin güldü

Tempo24-



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler genel bireysel yarışmada altın madalyayı, Çinli Yang Wei kazandı.



Ulusal Spor Merkezi Salonu'ndaki oyunların artistik jimnastik yarışmalarında, 24 sporcunun mücadele ettiği genel bireysel yarışma finali yapıldı. Sydney-2000'de de altın madalya için mücadele eden, ancak Rus rakibine geçilerek gümüş madalyayla yetinen, 2 dünya şampiyonluğu unvanlı 28 yaşındaki Yang, 6 alette yapılan yarışmada toplam 94.575 puan topladı ve en yakın rakibi Japon Kohei Uçimura'ya 3 puan fark atarak altın madalyanın sahibi oldu.



91.975 puanla Uçimura, gümüş madalyaya uzanırken, bronz madalyayı ise 91.925 puanla Fransız Benoit Caranobe kazandı. Atıcılıkta bayanlar 50 metre tüfek 3 pozisyonlu atışta da altın madalyanın sahibi Çinli Du Li oldu.



Olimpiyat Atıcılık Parkuru'nda düzenlenen yarışmada, Atina-2004'de de altın madalya kazanan 26 yaşındaki Du Li, 690.3 puanla altın madalyanın sahibi olurken, yarışmada, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Çek Cumhuriyeti'nden Katerina Emmons, 687.7 puanla gümüş, Küba'dan Eglys Yaima Cruz da 687.6 puanla bronz madalyaya hak kazandı.





Atıcılıkta bayanlar skeet yarışmasında ise İtalyan Chiara Cainero, olimpiyat şampiyonluğunu kazandı.19 sporcunun katıldığı bayanlar skeet yarışmasında, ilk 3 sıradaki sporcu da 93 puan alınca, sıralamayı belirleme atışları yapıldı. Bu atışlarda ilk 2 vuruşu yapan 30 yaşındaki Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi İtalyan sporcu Chiara Cainero, altın madalyaya ulaştı. ABD'li Kimberly Rhode, gümüş madalyada kalırken, geçen yılın Dünya Şampiyonu Alman Christine Brinker de bronz madalya elde etti.



Yarışmada ikinciliği kazanan ve 4. olimpiyatına katılan ABD'li Rhode, böylece kariyerinin 4. olimpiyat madalyasına ulaştı. Rhode, daha önce double trap kategorisinde oyunlarda 1996 ve 2004'de altın, 2000'de ise bronz madalya kazanmıştı.

