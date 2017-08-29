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Spor

Jimmy Floyd Hasselbaink, Sergen Yalçın'ı anlattı: Savunmamızı öldürmüştü

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Chelsea'yi deplasmanda mağlup ettiği maçta gol atmıştı

29 Ağustos 2017 14:49

Chelsea ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane golcüsü Jimmy Floyd Hasselbaink, 2003'te Beşiktaş'ın Chelsea'yi Londra'da yendiği Şampiyonlar Ligi grup maçında Sergen Yalçın'ın o maçtaki performansıyla ilgili yıllar sonra konuştu. Eski Hollandalı futbolcu, Sergen'in sahada yaptıklarını, "O, büyük bir oyuncuydu. Defansı öldürmüştü, hatırlıyorum" sözleriyle anlattı.

beIN Sports’a açıklamalarda bulunan efsane golcü, “Beşiktaş, Chelsea’yi Stamford Bridge’de yenmişti, o günü hatırlıyor musun?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Çok iyi hatırlıyorum. Beşiktaş’la oynamadan önce Schalke ile karşılaşıp 1-0 kazanmıştık. Ama Beşiktaş’a kaybettik, sanırım 2-0’dı. Sergen gol atmıştı. Büyük oyuncu. Defansı öldürmüştü. Hatırlıyorum.”

Hasselbaink, Sergen Yalçın’dan bahsederken yanaklarını şişirerek ‘Sergen büyük oyuncuydu’ dedi. Eski Hollandalı golcü, tek cümle ile Sergen Yalçın’ın hem yeteneklerini hem de futbol oynadığı dönemdeki kilolarına gönderme yaptı.

Şampiyonlar Ligi’nde 1 Ekim 2003’te Londra’da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın’ın golleriyle 2-0 kazanmıştı.

Öte yandan efsane golcü daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’tan transfer teklifi aldığını ancak İngiltere’de kalmayı tercih ettiğini anlattı.

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