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Dünya

JIMMY CARTER KUZEY KORE'YE GİDİYOR WASHINGTON (A.A)

24 Mart 2011 23:52

-JIMMY CARTER KUZEY KORE'YE GİDİYOR WASHINGTON (A.A) - 24.03.2011 - Eski ABD başkanlarından Jimmy Carter'ın gayriresmi bir ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore'ye gideceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Carter'ın ABD hükümetinin herhangi bir resmi bir mesajını götürmeyeceği kaydedildi. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de 6 milyonu aşkın kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu açıkladı. BM raporunda, yaz selleri ve ardından gelen sert kış dahil bir dizi sarsıntının Kuzey Kore'yi gıda krizine karşı oldukça dayanıksız hale getirdiği bildirildi. Gıda sıkıntısından en çok çocuklar, kadınlar ve yaşlıların etkilendiği belirtilen raporda, Kuzey Kore'ye 430 bin ton gıda yardımı sağlanması tavsiye edildi. Raporun, Kuzey Kore'nin talebiyle Dünya Gıda Programı dahil çeşitli kuruluşların değerlendirmelerine dayandığı belirtildi.

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