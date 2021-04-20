Jimmy Carter'ın başkan yardımcısı Walter Mondale hayatını kaybetti

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Eski ABD başkan yardımcısı ve 1984 seçimlerinde Ronald Reagan'a kaybeden liberal lider Walter Mondale 93 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir Demokrat Parti'nin en önemli seslerinden olan Mondale, 1977 ile 1981 arasında Jimmy Carter'ın başkan yardımcılığını yapmıştı.

Mondale, ölümünden sonra yayımlanması için hazırladığı açıklamada beraber çalıştığı ekiplere teşekkür etti ve 2014'te hayatını kaybeden eşi Joan ve 2011'de hayatını kaybeden kızı Eleanor'a katılmak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Aile sözcüsü, Mondale'in ölümünden kısa süre önce Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuştuğunu ifade etti.