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Dünya

Jimi Hendrix tüm zamanların en iyi gitaristi ANKARA (A.A)

23 Kasım 2011 11:23

-Jimi Hendrix tüm zamanların en iyi gitaristi ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Dünyaca ünlü müzik dergisi Rolling Stone, efsanevi müzisyen Jimi Hendrix'i tüm zamanların en iyi gitaristi seçti. Dergi, Hendrix'in, ''rock müzik konusundaki algıları yıkan, gitarına, stüdyoya ve sahneye yön veren'' bir müzisyen olduğunu yazdı.  Rolling Stone'un dünyanın önde gelen müzik uzmanları ve gitaristler tarafından hazırlanan listesinde Hendrix'i ünlü İngiliz gitarist, şarkıcı ve besteci Eric Clapton ile İngiliz rock grubu Led Zeppelin'in kurucularından Jimmy Page izledi.

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