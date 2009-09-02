Jimena kasırgası en tehlikeli seviyede

Meksika' da 3 kişinin ölümüne neden olan Jimena kasırgası en tehlikeli aşama olarak olan besinci seviyeye ulaştı.
02 Eylül 2009 03:00
Meksika' da 3 kişinin ölümüne neden olan Jimena kasırgası en tehlikeli aşama olarak olan besinci seviyeye ulaştı.
Meksika
Ulusal Meteoroloji Servisi, Meksika’nın Baja California yarımadası
kıyılarına ulaşması beklenen kasırgayı en tehlikeli 5. kategoriye
yükseltti. Kasırga, saatte 250 kilometre hızla ilerliyor. Meksikalı
yetkililer, kasırganın vurması beklenen bölgelerdeki 20 bin aileyi
tahliye etmeyi planlıyor. Kasırganın en çok, Baja California’nın Puerto
San Andresito’ya kadar
batı kıyılarını ve Loreto’ya kadar da doğu kıyılarını vurması
bekleniyor. Bu bölgeyi geçen yıl Ekim ayında 2. kategorideki Norbert
kasırgası vurmuş, üç kişinin öldüğü bölgede büyük maddi hasar meydana
gelmişti.