T24 LogoT24 Logo
Dünya

Jimena kasırgası en tehlikeli seviyede

Meksika' da 3 kişinin ölümüne neden olan Jimena kasırgası en tehlikeli aşama olarak olan besinci seviyeye ulaştı.

02 Eylül 2009 03:00

Meksika' da 3 kişinin ölümüne neden olan Jimena kasırgası en tehlikeli aşama olarak olan besinci seviyeye ulaştı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Meksika’nın Baja California yarımadası kıyılarına ulaşması beklenen kasırgayı en tehlikeli 5. kategoriye yükseltti. Kasırga, saatte 250 kilometre hızla ilerliyor. Meksikalı yetkililer, kasırganın vurması beklenen bölgelerdeki 20 bin aileyi tahliye etmeyi planlıyor. Kasırganın en çok, Baja California’nın Puerto San Andresito’ya kadar batı kıyılarını ve Loreto’ya kadar da doğu kıyılarını vurması bekleniyor. Bu bölgeyi geçen yıl Ekim ayında 2. kategorideki Norbert kasırgası vurmuş, üç kişinin öldüğü bölgede büyük maddi hasar meydana gelmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24