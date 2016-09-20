"Jim Carrey eşimin ölümüne yardım etti"

Yüksek dozda ilaç alarak intihar eden sevgilisi Cathriona White’a sahte isimle ilaç temin ettiği iddia edilen ünlü aktör Jim Carrey hakkında dava açıldı. Carrey hakkındaki dava dosyasını mahkemeye sunan isimse White’ın boşanmak üzere olduğu eşi Mark Burton.

ABD’li oyuncu Carrey’nin sevgilisi White, Eylül 2015’te yüksek dozda ilaç alarak intihar etmişti.

Genç kadının ölümünün üzerinden geçen bir yılın ardından Carrey hakkında, sahte isimle ilaç temin etmek suçlamasıyla dava açıldı. White’ın boşanma işlemlerini tamamlamadığı eşi Burton tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sunulan dava dosyasında Carrey’nin ‘muazzam zenginliğini ve şöhretini’ kullandığı kaydedildi. Dosyada ayrıca Carrey’nin White’ın ölümünün ardından ‘olaya dahli ve suçluluğunu gizlemek ve karartmak için adımlar attığı’ da belirtildi. Buna göre Carrey, ölümünden sonra White'ın sahte telefon mesajları gönderdi. Daily Beast’e bilgi veren Burton’ın avukatı Michael Avenatti, müvekkilinin konuşmayacağını ancak 'White’ın ölmesine yardım eden' Carrey’nin yargılanmasını istediğini aktardı.

Carrey: Müsamaha göstermeyeceğim

Bu arada Carrey davaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Davayı 'korkunç bir utanç' olarak tanımlayan Carrey, "Bu adamın avukatıyla bir odaya girip her şeyi sona erdirmek benim için kolay olurdu. Ama hayatta, ayağa kalkıp bu dünyadaki kötülüğe karşı onurunuzu savunmanız gereken bazı anlar vardır. Benden ya da sevdiğim kadından faydalanmak için yapılan bu zalimce girişimi müsamaha göstermeyeceğim" ifadelerini kullandı.