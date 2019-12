-JFK, LAGUARDIA VE NEWARK YENİDEN AÇILDI NEW YORK (A.A) - 28.12.2010 - Şiddetli kar yağışı ve tipinin hayatı felç ettiği New York'ta, dün uçuşlara kapatılan JFK, LaGuardia ve Newark havaalanları tipinin sona ermesiyle birlikte yeniden açıldı. New York'un JFK, LaGuardia ve New Jersey'in Newark havaalanlarında şimdilik sadece gidiş seferlerine izin verilirken, bugünden itibaren havaalanlarının geliş seferlerine de açılmasının beklendiği bildirildi. Noel tatilinden evlerine dönmek isteyen binlerce yolcu dün bin 500 uçuşun iptal edilmesi nedeniyle havaalanlarında mahsur kaldı. Kentin bazı kesimlerinde 50 santimetreye varan kar yağışı ve şiddetli tipi yüzünden tren seferleri iptal edilirken, metro ve otobüs seferlerinde de büyük aksamalar yaşandı ve çok sayıda sefer iptal edildi. Kara gömülen arabalarını park yerlerinden çıkaramayan pekçok New Yorklu dün işe gidemedi ve bir günlük izin aldı. Kentin bazı semtlerinde elektrik kesintileri de yaşandı. Tipinin sona ermesiyle birlikte bugünden itibaren kent yollarının trafiğe açılması ve hayatın biraz daha normale dönmesi bekleniyor.