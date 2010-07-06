Jet ve puro iki Fransız bakanı bitirdi

T24 - Fransa'da iki bakan, devletin kaynaklarını ve parasını haksız ve gereksiz yere harcadıkları yolunda çıkan iddiaların ardından istifa etti.



Fransa’da iki bakan, devletin kaynaklarını ve parasını haksız ve gereksiz yere harcadıkları yolunda çıkan iddiaların ardından istifa etti. Eski sömürge ülkelerle ekonomik işbirliği ve Fransızca’nın geliştirilmesinden sorumlu bakan Alain Joyandet ve başta Paris olmak üzere kentlerin gelişmesinden sorumlu bakan Christian Blanc’ın dilekçelerini sunduğu Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, istifaları kabul etti.





Geçen ay mektup yolladı



İki bakan da ‘gereksiz yere devlet bütçesinden özel jet kiralamak’, ‘pahalı purolar satın almak’ gibi eleştirilere hedef oluyordu.



Sarkozy, geçen ay bakanlara gönderdiği mektupta, gereksiz harcama yapılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. Bütün kamu kuruluşlarını, bütçe açığının kapatılması konusunda seferber olmaları için uyaran Sarkozy, bu çerçevede bakanların topluma örnek olmaları gerektiğini ifade etmişti.



Joyandet’in martta bir konferans için Haiti’ye giderken 116 bin avroya (yaklaşık 227 bin TL) özel jet kiralaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Fransız basını, Joyandet’in haksız yere inşaat izni alarak, Saint Tropez’deki küçük evini villaya çevirmek istemesini de eleştirmişti. Bu bakanlığın görevlerini Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner üstlendi.



Sarkozy’nin özellikle başkent Paris’in geliştirilmesinden sorumlu bakanlık görevine getirdiği Blanc ise 12 bin avro (yaklaşık 23.5 bin TL) puro masrafını devlete ödetmekle suçlanmıştı. Blanc’ın görevini kırsal kesimden sorumlu bakan Michel Mercier yürütecek.



Diğer bakanların da lüks devlet lojmanlarını gereksiz yere işgal etmekle suçlandığı Fransa geçen hafta, bütçe açığını düşürmek için 2011’de memur maaşlarını dondurma kararı almıştı. Memur maaşlarına 1 Temmuz itibarıyla yüzde 0.5 zam yapıldığını ancak 2011 yılında maaşlarda artış olmayacağını açıklayan hükümet, yaklaşık 5 milyon civarındaki memurun maaşlarına zam yapmayarak, bütçe açığını düşürmeyi hedefliyor.





Bütçede açık üstüne açık



Küresel mali krizle birlikte, Fransa’da geçen yılki bütçe açığı 138 milyar avroya çıkmıştı. Bu rakam, 2008 yılındaki bütçe açığına oranla 81.7 milyar avro artış olduğunu gösteriyordu. Hükümet, bütçe açığının düşürülmesi için ilk etapta kamudaki 24 bin 500 civarındaki kadronun kaldırılmasını planlıyor. Kamu borçlarını düşürmek için de devlete ait 1700 taşınmazın satışa çıkarılmasının kararlaştırdığı Fransa’da, 2010 yılında sosyal güvenlik sistemindeki açığın 26.8 milyar avro civarında olması bekleniyor.





