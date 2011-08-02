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Jet ski kullanırken beli kırıldı!

Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde jet ski kiralama işinde çalışan 33 yaşındaki Kemal Çapacı, araç üzerinde gösteri yaparken denize savrularak yaşamını yit

02 Ağustos 2011 03:00

T24 - Balıkesir’in Erdek İlçesi’nde jet ski kiralama işinde çalışan 33 yaşındaki Kemal Çapacı, araç üzerinde gösteri yaparken denize savrularak yaşamını yitirdi. 

Erdek plajındaki kamplar önünde jet ski kiralama işi yapan ve usta bir kullanıcı olarak tanınan Kemal Çelik, Ramazan ayı nedeniyle sahilin sakin olmasından yararlanarak şov amaçlı gösteri yapmak için bugün denize açıldı. Jet ski ile denizde değişik hareketler yaparak izleyenlerin yüreğini ağzına getiren Çapacı, birden dengesini kaybederek süratle ilerleyen jet skiden savrularak denize düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak, Erdek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


BELİ KIRILDI

2008 yılında evlenen ve bir süre sonra eşinden boşandığı öğrenilen Kemal Çapacı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Belinde kırık olduğu tesbit edilen Çapacı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturmaya Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı...


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