-Jet ski kazası: 1 ölü, 1 yaralı BODRUM (A.A) - 23.09.2011 - Bodrum'un Torba koyunda jet skinin çaptığı bottaki bir kadın öldü, 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Bodrum'un Torba koyunda gezintiye çıkan ve Fas uyruklu olduğu belirtilen A.B'nin kullandığı jet ski, bota çarptı. Çarpma nedeniyle botta bulunan Sıdıka Can (34), öldü. Ağır yaralanan 8 yaşındaki Ecem Tabak ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımı ile kıyıya çıkartıldı. Başına darbe aldığı ve boğulma tehlikesi geçirdiği belirtilen Tabak, ilk müdahalenin ardından, ambulans helikopterle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı ve şüpheli A.B.'nin gözaltına alındığı bildirildi.