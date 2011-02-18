T24 - Birikimini Jet-Pa'ya kaptıranlara 12 yıl sonra parasını alma yolu açıldı. Bilirkişi, Avrupa'da batan şirket borçlarından Jet Fadıl'ı sorumlu tuttu. Avrupa'da toplanan paraların Türkiye'ye transfer edildiği belirlenince, 230 milyon euronun sahiplerine ödenmesinin önünde engel kalmadı.

Radikal gazetesinden Dinçer Gökçe'nin özel haberi:



Jet-Pa mağdurlarına umut ışığı doğdu

Gurbetçi Esen'in açtığı dava Jet-Pa mağdurlarına umut oldu. İlk defa bir bilirkişi raporunda "Fadıl Akgündüz borçlardan sorumludur" denildi. Jet-Pa mağdurlarına umut ışığı doğdu.

Yurtdışındaki 14 bin gurbetçiden kâr ortaklığı vaadiyle 230 milyon euro toplayan Jet Fadıl’a kötü haber geldi.

Parasını kaptırdığını iddia eden gurbetçilerden Osman Esen’in açtığı dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Fadıl Akgündüz’ün ve yönetim kurulu başkanı olduğu Jet-Pa Holding’in toplanan tüm paradan sorumlu olduğu sonucuna varıldı. Bilirkişi raporu 14 bin Jet-Pa mağduruna kaptırdıkları paralarını almak için yeni bir umut ışığı oldu.

Çünkü bugüne kadar onlarca dava açılmasına rağmen ilk kez Akgündüz’ün sorumlu olduğu ve paranın Türkiye’ye aktarıldığı rapor edildi. Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği, şimdi mağdurlara “Dava açın çağrısı” yapıyor. Dernek Başkanı Muhammet Demirci, “Rapor mağdurlar için bir umut niteliğinde. Rapor dolandırıldığımızı bir kez daha ortaya koydu. Mağdurların paralarına kavuşması için derhal dava açması gerekiyor” dedi.



Borçlu Akgündüz

Almanya’da yaşayan Osman Esen, 1999’da Jet-Pa GmbH’e 25 bin 546 euro yatırdı. Ancak parayı yatırdığı şirket iflas etti. Verdiği paranın izini Türkiye’ye kdar süren Esen, parayı verdiği şirketin Fadıl Akgündüz’e ait olduğunu ortaya koydu.

Aralık 2008’de Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla açılan dava kapsamında üç kişiden oluşan bilirkişi heyeti davalı Akgündüz ve Jet-Pa Holding’in davacıya karşı borçlu olduğunu tespit etti. Prof. Dr. Ersin Çamoğlu, Prof. Dr. Selçuk Öztek ve Ahmet Serdar Kıyat’tan oluşan bilirkişi heyetinin Jet-Pa Holding’in mali defterlerini inceledikten sonra hazırladığı ve mahkemeye sunduğu raporun değerlendirme bölümünde, davacının alacağının davalıdan tahsili için koşulların oluştuğu vurgulandı.



Resmi yoldan aktarıldı

Raporda, Akgündüz’ün Jet-Pa AG ve Jet-Pa GmbH için yurtdışında topladığı 47 milyon 493 bin liranın Jet-Pa Holding’e aktardığı da belirtildi. Söz konusu paranın Türkiye’ye resmi yollarla gönderildiğine işaret edilen raporda “Jet-Pa GmbH ve Jet-Pa AG davacı ve diğer sessiz ortaklardan topladıkları sermayenin 47 milyon 493 bin 127 TL’ye tekabül eden bölümünü Akgündüz’ün Jet-Pa Holding’deki hisselerinin önemli bir kısmını satın almak amacıyla kullanmış ve bedeli Türkiye’ye resmi kanaldan transfer etmiştir” denildi. Bilirkişi raporunda ayrıca şirketler arasında organik bağ olduğu da ifade edildi.



Fadıl Akgündüz kimdir?

1987 yılında açtığı Jet Sürücü Kursu ile iş hayatına giriş yaptı.

1995’te Proton’un Türkiye temsilciliğini aldı, Jet-Kent projesine başladı.

1998’de Jet-Pa Holding’i kurdu. Holding, 2000 yılına kadar Avrupa’daki Türklerden para topladı.

1999’da İmza marka otomobil üreteceklerini duyurdu. Fabrikanın temeli atıldı.

2002’deki genel seçimlerde Siirt’ten bağımsız milletvekili oldu.

2003’te yargılanmaya başladı ve hakkında 495 ile 1235 yıl ağır hapis cezası istendi.

2003’te cezaevine girdi ve 15 ay hapis yattı.

Mayıs 2010’da Caprice Gold projesine başladı.



Holdingler 800 bin kişiden 30 milyar dolar topladı

Yurtdışında ilk para toplama işini Yimpaş ve Kombassan Holding 1993-94 yıllarında başlattı. İlerleyen süreçte Jet-Pa, Demirkaya, Endüstri Holding gibi onlarca yeni holding daha para toplamak için Avrupa’ya akın etti. Camilere bile sandıklar kuruldu. Yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 800 bin kişi 30 milyar dolarını sayıları 80’i bulan holdinglere aktardı. 2001 krizi sonrası paralarını kaptırdıkları kuşkusuna kapılan holdingzeler mahkemelere koştu.

İlk davayı Demirkaya Holding’e para kaptıran Muhammet Demirci ve 11 ‘holdingzede’ 2002 yılında Türkiye’de açtı. Devamında yüzlerce kişi dava açtı. Ancak bugüne kadar parasını alan kimse yok. Üstelik söz konusu holdinglerin sadece 10-15 tanesi faaliyette. Diğerlerinin sahipleri ise ortada yok. Konu ile ilgili CHP ve AKP’li vekillerin oluşturduğu araştırma komisyonu kapsamlı bir Meclis Araştırma Raporu hazırladı. Ancak rapor şu sıralar Meclis raflarından indirilmeyi bekliyor.