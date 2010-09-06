Jet minareye kasıtlı mı çarptı iddiası

T24 - Başbakan evine en yakın cami olan Aksa Camii'nin minaresine çarpan Fantom uçağının görüntüsü yayınlandı.



Jetin caminin minaresine çarpma anı - VIDEO

Vakit gazetesinin “Uçakların alçak uçuşu ‘Oraj' harekatının bir parçası mıydı?” başlılığıyla verdiği haberin videosuhabervaktim.com habervaktim.com sitesinde yayınlandı.



Vakit haberinde “Başbakan Erdoğan'ın evinin üstünden alçak uçuş yaparak evin 200 metre uzağındaki Aksa Camii'nin minaresinin alemini düşüren F-4'lerin harekatı, Balyoz Darbe Planı'ndaki Oraj Planı'nın bir parçası mıydı?” diye sordu. Uçuş rotalarının görüntülenebilmesi için yapılan kayıtta minareye nasıl çarpıldığı açıkça görülüyor.



Vakit gazetesinde Yener Dönmez imzasıyla yayınlanan haber şöyle:



Elde ettiğimiz skandal görüntü Başbakan Erdoğan’ın evine 200 metre uzaklıktaki Aksa Camii’nin minaresine çarpan Fantom uçağının kokpitinden yapılan orijinal kayıtları içeriyor. Uçuş rotalarının görüntülenebilmesi için yapılan kayıtta minarenin nasıl hedef alındığı açıkça görülüyor.





Binlerce cami arasında Aksa Camii bir tesadüf mü?



Hatırlanacağı üzere 27 Ekim 2004 tarihinde devletin zirvesi Milli Güvenlik Kurulu’nda bir araya gelmeye hazırlanıyordu. Toplantı öncesi Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Ankara Subayevleri’ndeki evinin yanında ilginç bir olay yaşanmıştı. Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-4 uçağı Aksa Camii’nin minaresine çarpmış, minarenin ucundaki alemin (hilal) parçaları caminin avlusuna düşmüş ve iki kişi yaralanmıştı. Minareye çarpan uçak bir süre yalpalamış ve düşmek üzereyken pilot uçağı toparlayarak uçuşa devam etmişti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tören provaları esnasında pasaj geçişi yapan F-4 uçaklarından birinin Subayevleri Aksa Camii minaresine istem dışı temas ettiğini ileri sürmüştü. Konuyla bizzat Başbakan Erdoğan yakından ilgilenmiş ve olayı Milli Güvenlik Kurulu’na taşımıştı. O tarihte Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nı şu an emekli olan Orgeneral Halil İbrahim Fırtına yürütüyordu.





Hükümete gözdağı olarak nitelendirilmişti



Sonraki yıllarda Türkiye’nin gündemine gelmeyen bu konu 2009’un son aylarında yapılan Balyoz operasyonuyla yeniden gündeme gelmişti. İddialara göre operasyon çerçevesinde gündeme gelen darbe planının “Oraj” yani “Fırtına” aşamasına göre Meclis’in üzerinden savaş uçakları geçirilecek ve hükümete “ayağını denk al” mesajı verilecekti. Balyoz Darbe Planı’ndaki Oraj harekâtı ile Başbakan’ın evinin yanındaki caminin üzerinden F-4 uçaklarının geçmesi aynı döneme rastlıyor. Bu durum akıllara “uçağın minareye çarpması Oraj planının parçası mıydı?” sorusunu getiriyor.





O gün ne olmuştu?



Tarih 27 Ekim 2004. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın iki gün öncesi. Başkent Ankara’da yapılacak resmi geçit törenlerine hazırlık yapılıyor. Bu hazırlıklardan biri de F-4 uçaklarının yapacağı gösteri. Gösteri için Eskişehir 1. Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan 3 adet F-4 uçağı birlikte havalanacak ve Ankara Hipodromu’na kol uçuşu gerçekleştirecekti. Minareye çarpan uçak bir süre yalpalamış ve düşmek üzereyken pilot uçağı toparlayarak geri döndürmüştü. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tören provaları esnasında pasaj geçişi yapan F-4 uçaklarından birinin Subayevleri Aksa Camii minaresine istem dışı temas ettiğini ileri sürmüştü.





