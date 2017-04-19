'Jet Fadıl'ın tahliyesine itiraz

2 bin 442 yıl hapis cezası istenirken 21 gün önce, yattığı 1 yıl 3 aylık süre dikkate alınarak tahliye edilen 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz’ün serbest bırakılmasına itiraz edildi. 27 mağdur adına yapılan itiraz önümüzdeki günlerde karara bağlanacak.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, 27 mağdur adına Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut’un tahliye kararına itiraz eden Avukat Dr. Acun Papakçı, "yargılamanın adil ve tarafsız olarak yürütülebilmesi için en azından karartılması mümkün olan deliller toplanıncaya kadar tahliye kararının kaldırılmasını, sanıkların tutukluluğunun devamını" talep etti. Mağdurların talebini İstanbul. 2. Ağır Ceza Mahkemesi önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.

6 maddelik itiraz

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesiyle yargılanan Akgündüz’ü tahliye eden mahkeme heyeti “delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını” ve “delillerin karartılma ihtimalinin bulunmamasını” gerekçe göstermişti. Cumhuriyet savcısı ise duruşmada "dosyadaki tüm delillerin yeterince toplanmamış olmasını” gerekçe göstererek tutukluluğun devamını talep etmişti. Mağdurlar adına tahliye kararına itiraz eden Papakçı başvurusunda 6 önemli noktaya dikkat çekti:

1) Suçun katalog suçlardan olması...

2) Mağdur edilen binlerce kişinin bulunması ve bugüne kadar küçük bir kısmının (yüzlerce müşteki) şikâyetçi olmasına rağmen bu dosyada sanıkların 2443’er yıl ile yargılanıyor olmaları karşısında 1 yıl 3 aylık tutukluluk süresinin dikkate alınmayacak kadar kısa olması...

3) Dosyaya sunulan bilirkişi raporlarından suçun somut olarak tespit edildiği, ancak fiillerin, suçun kapsamının tespit edilebilmesi için gerekli delillerin toplanılamadığının sabit olması...

4) Ana davada müştekilerin sadece bir kısmının dinlenilmiş olması, birleşen dosyalarda ise sanıkların ifadeleri alınamamış ve müştekiler ile tanıkların dinlenilmemiş olması.

5) Ana davada delillerin toplanılmadığının bilirkişi raporu ile sabit olması ve mahkemenizin de bu karara katılması, birleşen dosyalarda ise daha delil toplanmamış olması.

6) Fadıl Akgündüz’ün üzerinde malvarlığı bulunmadığı, tüm fiilleri aile fertleri ve onlar üzerine kurulan kendi ifadesi ile aile şirketleri üzerinden yürüttüğü ve delilleri karartma ihtimalinin son derece yüksek olduğu. Papakçı’nın başvurusunu ilk önce İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

İtirazı yerinde görmeyen mahkeme heyeti 12 Nisan 2017’de dosyayı karar vermesi için İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. İtirazın önümüzdeki günlerde karara bağlanması bekleniyor.

Didim'deki mahkeme: O şirketi araştırın

Fadıl Akgündüz’le ilgili önemli bir gelişme de Didim’de yaşandı. Didim 2. Asliye Hukuk Mahkemesi başka bir dava kapsamında Caprice Otel’in sahibi konumundaki Aytepe Turizm’le ilgili Didim Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden bilgi talep etti. 13 Haziran’daki duruşmaya kadar istenilen bilgiler şöyle:

Şirketin faal olup olmadığı.

İşlerine başka bir isimle devam edip etmediği.

Tasfiye edilip edilmediği.

Şirketin terkin edilip edilmediği.