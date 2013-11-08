Jet Fadıl'ın oteli açılmadan icralık oldu

İşadamı Fadıl Akgündüz'ün İstanbul Bayrampaşa'da inşa edilen Caprice Gold Otel'i açılmadan icralık oldu. İstanbul'daki Gıda Toptancıları'nın kurduğu kooperatif, Akgündüz yönetimindeki şirketten alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. Toplam 10,5 milyon liralık alacak için Caprice Gold’deki 63 devre mülke haciz konuldu.

İstanbul Bayrampaşa’da inşa edilen Caprice Gold Oteli’nin bir bölüm arsasının satışı davaya konu olmuştu. Dinçer Gökçe'nin Hürriyet'te yer alan haberine göre, sınırlı sorumlu İstanbul Gıda Toptancıları İmalat Sanayi ve Depocuları Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi’nin 12 dönümlük arsasının satışında usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla, aralarında Ali Zafer Tacioğlu ve Fadıl Akgündüz’ün de aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında 12 yıla varan hapis cezası istemiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

3 milyon dolar ödenmedi

Söz konusu arsanın kalan 3 milyon dolarlık ödemesi ise, Kooperatif ile Akgündüz’ü karşı karşıya getirdi. Kooperatif avukatları ödenmeyen alacakları için icra müdürlüğü nezdinde icra takibi başlattı. Muhatap şirket Capricegold Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş. avukatları icra takibine itiraz etti. İtiraz ile birlikte takip durdu. Kooperatif avukatları ise itirazın iptali istemi ile İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde dava açtı.

Davanın görüldüğü İstanbul 47. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçtiğimiz 15 Eylül’de gerekçeli kararını açıkladı. Karar, icra takibinin devamı yönünde oldu. Mahkeme 3 milyon dolarlık alacağı, gecikme faizi ve yargılama giderleri ile birlikte toplam 10,5 milyon lira olarak karara bağladı.

Devremülklere haciz

Mahkemenin verdiği icra takibinin devamı yönündeki karar sonrası, Kooperatif avukatları icra işlemlerini kaldığı yerden sürdürdü. Tapu Müdürlüğü’ne gönderilen icra yazısı sonrası Caprice Gold Oteli’ndeki 63 bağımsız bölüme haciz işlemi uygulandı. Haciz uygulanan odaların, devre mülk olarak başka kişilere satıldığı düşünülüyor.

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