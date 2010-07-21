'Jet Fadıl'dan tehdit dolu sözler

T24 - Bölünme tartışmaları yeşil sahalara uzandı. Siirtspor Başkanı Fadıl Akgündüz'den tehlikeli açıklamalar.

Siirtspor Başkanı Fadıl Akgündüz, Doğu ve Güneydoğu takımlarının federasyondan ayrılarak ayrı bir lig kuracağını iddia etti.

Habertürk gazetesinin "Jet Fadıl ülkeyi futbolda böldü" manşetiyle verdiği haberde Akgündüz, federasyonu ağır bir dille eleştirdi.

Federasyona mafya suçlaması yönelten Akgündüz'ün hedefinde Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz vardı.



2. lige çıkmamız engellendi

Akgündüz "Siirtspor için için milyonlarca lira harcadık. Ancak TFF Başkanı Mahmut Özgener, Aziz Yıldırım ve Odyakmaz'ın da yaptığı organizasyon neticesinde kulübümüzün teknik direktör yardımcısının son maçtan bir gün önce kaçırılması ve futbolcuların tek tek aranarak tehdit edilmesi sonucunda 2. Lig'e çıkmamız engellendi. Biz mafya federasyonu kabul etmiyoruz" dedi.



Karar cumaya

Türk futbolunu bölme tehdidinde bulunan Fadıl Akgündüz şunları söyledi: "Federasyon, Doğu ve G.Doğu takımlarını tasfiye için butona bastı. Bunu durduracağız. Bölge takım yöneticilerini Bingöl'e davet ettik. Cuma günü bir karar çıkartacağız.



Türkiye düşecek!

Kendimiz çekilip ligimizi kuracağız. Futbol Federasyonu'nun adındaki 'Türkiye' kelimesinin düşmesini sağlayacağız. FIFA ve UEFA nezdinde Türkiye temsilini yok edeceğiz." Bölge takımları Akgündüz'e tepkili ve bölge takımları Akgündüz gibi düşünmüyor. Şanlıurfa, Malatya ve Adıyaman kulüp başkanları tehdit dolu açıklamalara tepki gösterdiler. Her üç başkan da farklı bir organizasyon içinde yer almayacaklarını belirttiler.



