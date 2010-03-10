Jet Fadıl yeni projesiyle İstanbul'a döndü

T24 - Didim’de açıldığı 1995 yılında muhafazakâr kesimin gözdesi olan Caprice Otel, İstanbul’a da geliyor.



Caprice Otel, şirketi Jetpa Holding nedeniyle kamuoyunda ‘Jet Fadıl’ olarak tanınan Fadıl Akgündüz’ün yüzde 98’ine sahip olduğu Aytepe Turizm’e ait bir yatırım olarak hayata geçmişti. Ancak, Akgündüz, 2009’da hisselerini ev hanımı ablası Avniye Obut ve emekli memur eniştesi İbrahim Obut’un kurduğu Mai Turizm’e devretmişti.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Avniye Obut’un İstanbul’da 2012 yılında hayata geçireceği Caprice Otel için Bayrampaşa Belediyesi’nden Forum İstanbul ile eski Bayrampaşa cezaevi arasında kalan 26 bin metrekarelik arazi 49 yıllığına kiralanmıştı. Obut, 12 Mayıs’ta temeli atılacak otelin açılış tarihi olarak da Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi olan 29 Mayıs’ı belirlemiş durumda.





500’ün üzerinde satış yaptı



2 bin oda ve 3 bin yataklı olarak tasarlanan Caprice Gold’da konaklama 15’er günlük devremülkler şeklinde olacak. Aslında, Caprice Gold ile İstanbul’da bir otel ilk kez devre mülk şeklinde işletilecek.



Elde edilen bilgilere göre, Anadolu kadar yurtdışındaki muhafazakâr kitlenin de müşteri olarak hedeflendiği projede, Avniye Obut, devre mülk satışlarına da başlamış durumda. Henüz lansmanı bile yapılmayan projede şimdiye kadar 500’ün üzerinde devre mülk satışı gerçekleştiği iddia ediliyor. Öte yandan devre mülkü alanlar kullanmadığı dönemlerde kiraya verebilecek. Kiralama işlemi Caprice Otelcilik tarafından gerçekleştirilecek.



300 bin metrekarelik inşaat alanına sahip otelin maliyetinin ise 350 milyon dolar civarında olması bekleniyor.. Devremülklerin hepsinin satılması durumunda elde edilecek ciro ise 2 milyar dolar





En küçük 23 bin TL



Otelde doların büyüklükleri 19.60 metrekare ile 48.20 metrekare arasında değişiyor. En küçük odanın devre mülk satış bedeli 23 bin TL.



Otelde Türkiye için ilk olarak nitelendirilebilecek bir sistem devreye sokulacak. Proje ‘3 Gold sistemi ile çalıştırılacak.



3 Gold’da sadece oda ücretini ödeyen misafire otomobil ve saray hizmeti de sunulacağı ifade ediliyor. Buna göre devremülk için gereken ücreti ödeyen, 120 euro’luk günlük bedelle otomobil ve saray hizmetinden de yararlanabilecek. Avniye Obut’un hazırlattığı katalogda hizmetlerle ilgili Caprice Gold misafiri bu ücretle 24 saat açık büfe ve diğer saray hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, konakladığı süre içerisinde veya konaklamadan sonraki 5 yıl içinde kullanabilir veya dostlarına kullandırabilir” ifadelerine yer verildi.





Kadınlara ayrı havuz



Otel daha çok muhafazakar kitleye hitap ettiği için her şeyi kadınlara ve erkeklere özel olarak tasarlandı. Kadınlara ve erkeklere özel 12’si kapalı, 6’sı açık 18 havuz bu şekilde projelendirildi 20 bin metrekarelik SPA’da da yine bu ayrıntıya önem verildi.





Fadıl Akgündüz'ün Jetpa tarihi



Yurtdışındaki Türklerin paraları kurtarılamadı



- Fadıl Akgündüz, dolandırıcılık suçunu işlediği gerekçesiyle 10 Ekim 2002 tarihinde tutuklandı.

- Akgündüz’ün tutuklanmasına neden olan, Almanya, Hollanda ve Fransa’daki Türkler’den 1998 ve 2000 arasında ‘yüksek kar payı’ vaadiyle para toplamasıydı.

- Yaklaşık 661 kişiden gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada Akgündüz’ün 10 milyon 675 bin mark ve 51 milyar 146 milyon TL topladığı ortaya çıkmıştı.

- 2003’te yargılanmaya başlayan Akgündüz için 494 ile 1.235 yıl arasında ağır hapis cezası istendi. Ancak, dava, cezaevinde yattığı süreç de göz önüne alınarak zaman aşımı nedeniyle 2008’de düştü.





Konuttaki düğüm halen çözülemedi



- Fadıl Akgündüz’e konut alanında da davalara konu olmuştu. Jetpa Holding, 1998’de Ankara’da Jetkent 3 adı verilen bir site inşaa etti. Evlerin 2001’de verileceğini taahhüt etti.

- Ancak, 98-2001 döneminde evler bir türlü teslim edilmedi. Gerekçe olarak da o dönemde evlere koyulan ihtiyadi tedbir kararı gösterilmişti.

- Jetpa’nın konuttaki İstanbul macerası ise Beylikdüzü’nde gerçekleşmişti. Beylikdüzü’nde Fadıl Akgündüz’e ait Jetpa konutlarından alan vatandaşların mallarına da el konulmuştu.





İmza'yı da 29 Ekim'de piyasaya sürecekti



Caprice Gold’un açılış tarihi olarak Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği gün olan 29 Mayıs seçildi. 2 yıl sonra açılması hedeflenen otelde bu tarihin altı çizilerek belirtilmesi akla, Fadıl Akgündüz’ün Jet-Pa Holding’i ve İmza otomobilini getirdi. Akgündüz, bu otomobilin piyasaya çıkma tarihi olarak da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim’i tercih etmişti. Akgündüz, İmza’nın üretim yılı olarak 2002’yi gösterirken, otomobili, ‘Cenevre Otomobil Fuarı’nda “Türkiye’nin ilk dünya otomobili” sloganıyla duyurmuştu.



Hatta İmza, dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press tarafından da dünyaya fotoğraflı bir haber olarak duyurulmuştu. Ancak, İmza’yı üretmek için Siirt’i üretim üssü olarak seçen Akgündüz, bu otomobili üretemediği gibi Almanya’daki Türklerden topladığı 300 milyon doları da vatandaşlara geri ödemedi.





Ablaya devir olunca ortak dava açtı



Akgündüz, bir süre önce yüzde 98’i Jetpa’ya ait olan Aytepe Turizm’in yaklaşık 200 milyon dolar değerindeki Didim Caprice Otel tesislerini ev hanımı ablası Avniye Obut ve eniştesi İbrahim?Obut’un kurduğu Mai Turizm’e devretmişti. Akgündüz, 135 bin lira sermayeli Aytepe Turizm’in sermayesini 3 milyon liraya yükselterek şirketin sahipliğini Mai Turizm’e geçirmek istedi. Bunun üzerine 1990’dan itibaren Akgündüz ile birlikte holdingin kurucu ortağı konumundaki Sacit Duran, operasyonu engellemek için ‘işlemin geçersizliği davası açtı.





