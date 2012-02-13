Jet Fadıl plazasına 'çakma yıldız kondurdu'

Jet-Pa, Bayrampaşa'da inşa ettiği rezidansları '7 yıldızlı' olarak lanse ediyordu. Kültür Bakanlığı "Mevzuatta 7 yıldız yok" dedi.

Jetpa Holding tarafından Bayrampaşa’da inşaatı devam eden ve ‘7 yıldızlı’ olarak lanse edilen Caprice Gold Palace’ın yıldızlarının ‘çakma’ olduğu ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, mevzuatta “7 yıldız” tanımı ve sınıflandırması bulunmadığı, bu ifadenin reklamlarda kullanılmasının hem haksız rekabete neden olduğu hem de müşteriyi yanılttığı yönünde görüş belirtince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da düğmeye bastı. Konuyu gündemine alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de bu yönde karar verirse Caprice Gold Palace’a ceza yağacak.

'7 yıldız' diye bir şey yok

Radikal gazetesinde Tarık Işık'ın haberine göre; Caprice Gold Palace’ın bol yıldızları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın dikkatinden kaçmadı. Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Caprice ile ilgili bilgi istedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na giden yazıda çarpıcı bilgiler yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Caprice Gold’un, Bakanlık’tan alınmış turizm işletmesi ve yatırımı belgesi olmadığını söyledi.

Türkiye’deki turistik konaklama tesisleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Turizm İşletmesi Belgeli” ya da “Belediye Belgeli” olarak faaliyet gösterebiliyor. Bu çerçevede, talebi olan konaklama tesislerinin belgelendirme, denetleme ve yıldızlama/sınıflandırma çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yürütülüyor.

Yönetmelik çerçevesinde, sadece otel ve tatil köyü türlerindeki tesisler “yıldız” ibaresi ile sınıflandırılabiliyor. Oteller; bir, iki, üç, dört ve beş yıldızlı oteller olarak, tatil köyleri ise dört ve beş yıldızlı tatil köyleri olarak sınıflandırılıyor. Belgelendirme ve sınıflandırmaya ilişkin mevzuatta “7 yıldız” tanım ve sınıflandırması ise yok.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mevzuatı çerçevesinde, “yıldız” simgesi yalnızca Bakanlık’tan belgeli tesisler tarafından kullanılabiliyor. Belediye veya Özel İdare gibi diğer kamu kurumlarınca ruhsatlandırılmış olan tesislerin tanıtım ve pazarlamalarında “yıldız” simgesini kullanmaları mümkün değil.

Müşteri yanıltılıyor haksız rekabet var



Caprice Gold’un reklam örneklerini inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı tesisin tanıtımlarında “7 yıldız” ibaresinin kullanıldığını gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na Caprice Gold’un hem “7 yıldız” ifadesini kullanmasının hem de Bakanlık’tan belgeli olmamasının müşterileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu yönünde görüş bildirdi.

Gümrük Bakanlığı cezaya hazırlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen cevap üzerine Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı cezai işlemler başlatmak için konuyu gündemine aldı. Yarın toplanacak Kurul, söz konusu reklamlarla müşterinin yanıltıldığını ve haksız rekabet yapıldığını tespit ederse ilk etapta 81 bin TL ceza kesecek. Caprice Gold’un uyarıya kulak asmaması halinde ceza katlanarak 162 bin TL olacak. Caprice Gold, hatasında ısrar ederse bu ceza katlanarak artacak ve ‘milyon TL’ ile ifade edilen rakamlara ulaşabilecek.

Ticaret, siyaset ve futbol



1956’da Siirt’te doğan Fadıl Akgündüz, şirketinin adı nedeniyle ‘Jet Fadıl’ olarak da anıldı. 1987’de Jet Sürücü Kursu ile iş hayatına giren Akgündüz, 1995’te Proton’un Türkiye temsilciliğini almış ve Jet-Kent projesine başlamıştı. 1998’de Jet-Pa Holding’i kurdu. Avrupa’da yaşayan Türklerden para toplayarak, 1999’da ‘İmza’ markasıyla otomobil üreteceğini duyurdu. Fabrikanın temeli atıldı. ‘İmza’nın tanıtım gecesi televizyonlardan canlı yayımlandı.

Ancak İmza hiç üretilmedi ve gurbetçilerden kâr payı ortaklığıyla para toplayan Akgündüz, paraları geri ödeyemeyince 2003’te yargılanmaya başlandı. 494 ila 1.235 yıl hapis cezası istenen Akgündüz, 1.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 150 bin TL kefaletle serbest kaldı. 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Akgündüz, hakkında tutuklama kararı çıkınca yurtdışına kaçtı. 2002’de bağımsız milletvekili seçildiği Siirt’e gelince tutuklandı ancak daha sonra yeniden serbest kaldı.

Davası 2008’de zamanaşımından düştü. Bir televizyon programında, ‘birkaç milyar euro’ serveti olduğunu, iş hayatına akrabalarının altınlarını satarak başladığını söyledi. 1987-90 yılları arasında Kalkınma Bankası’ndan aldığı 5.3 milyon liralık krediyi ödemediği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarına girdi. Siirtspor’un başkanlığını yaptığı dönemde Sergen Yalçın, Tanju Çolak ve Alpay Özalan transferleriyle adını duyurmuştu.