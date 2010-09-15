'Jet Fadıl' gözaltına alındı

T24- Jet Fadıl olarak bilinen işadamı Fadıl Akgündüz’ün yurtdışında yatırımlarını anlatarak kendisine ortak aradığı toplantılara katılan bir vatandaşın suç duyurusu üzerine Akgündüz, Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.



Habertürk'ün haberine göre, Fadıl Akgündüz ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınmasına sebep olan olay şöyle gelişti: Fadıl Akgündüz iddiaya göre yurt dışında gurbetçi vatandaşların da katıldığı birçok toplantı düzenleyerek, Türkiye’de yapacağı yatırımlar ve bağlantılarını anlattı. Toplantılara Türkiye’den katılan ve ismi açıklanmayan bir kişi Türkiye’ye dönüşte savcılığa giderek Akgündüz’ün dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Toplantıya katıldı, samimi bulmadı

Bu kişi katıldığı toplantılarda Jet Fadıl’ın hem Türkiye hem de yurt dışında birçok şirketle bağlantısının bulunduğunu söylediğini ileri sürdü. Suç duyurusunda Akgündüz’ün açıklamalarını samimi bulmadığını belirterek konunun araştırılmasını istedi. Dün akşam saatlerinde avukatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade Fadıl Akgündüz ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek böyle bir toplantı düzenlemediğini söylediği öğrenilen Akgündüz’ün bugün de adliyeye giderek savcıya ifade vermesi bekleniyor.



Devremülk otel pazarlıyor

Dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevinde yatan ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz, İstanbul’da yapacağı devre mülk otelini yurt dışında açtığı ofisle gurbetçilere pazarlıyor. Frankfurt’ta satış ofisi ile gurbetçilere Bayrampaşa’da devremülk satmaya çalışan Jet Fadıl, satış ofisine gelenlere “Önceki projelerimizden alacağınızı peşinata sayarız” diyor. Almanya’da ofis açan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz müşterilerine projenin diğerlerinden farklı olduğunu ve “tamamlanacağı” vaadini veriyor.



