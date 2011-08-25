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Ekonomi

Jet Fadıl, 'Deniz Taksi'yi aldı

Deniz Taksi’yi kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak tanınan işadamı Fadıl Akgündüz satın aldı.

25 Ağustos 2011 03:00



T24 - Özelleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İDO’nun denetiminde Teknomar Denizcilik tarafından işletilen Deniz Taksi’yi kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak tanınan işadamı Fadıl Akgündüz satın aldı.

 

Anlaşmadan sonra şirketin Genel Müdürü Gürkan Canga’nın yerine de Giray Ozan getirildi. 1.5 milyon dolar yatırım yapan Fadıl Akgündüz, Deniz Taksi’nin adını da değiştirip Capsea yaptı. Deniz Taksi lisansının kendilerinde olduğunu söyleyen Fadıl Akgündüz, birkaç yıl içinde denizdeki taksilerin sayısını ilk etapta 100’e sonra da 1000’e çıkararak İstanbul trafiğini rahatlatmak istediklerini söyledi.


Teknomar’ın sahibi Alphan Manas da Deniz Taksi’nin Fadıl Akgündüz’e satışını doğrulayarak, resmi işlemler tamamlanmadığı için satışı henüz açıklamadıklarını söyledi. Manas, şirketin bedelini ise açıklamadı.

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