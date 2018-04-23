Jet Fadıl davasında istinaf mahkemesi kararı bozdu, "Yükümlülükler yerine getirilmiş mi?" diye sordu

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı öne sürülen ve 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz’e açılan bir davada mağdurun başvurusu yerel mahkeme tarafından “sözleşme fesih edilmemiş” diye reddedildi. İstinaf mahkemesi kararı bozup Capricegold’un yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesini istedi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre binlerce mağdur yaratan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’e açılan alacak davasıyla ilgili mağdurlar lehine önemli bir karar çıktı. Capricegold’a karşı açılan davalardaki ilk yüksek mahkeme (istinaf) kararına göre, mağdurun başvurusunu ‘sözleşme fesih edilmemiş’ gerekçesiyle reddeden yerel mahkemeden ‘sözleşmenin fesih edilip edilmemesini değil; Capricegold tarafından söz verilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini incelemesini’ istedi.

"Çoğun içinde azı da var"

İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde 2016’da açılan ve yatırılan paranın tahsil tarihinden itibaren faizi ile birlikte geri ödemesi talep edilen davada tüm mağdurları etkileyecek bir gelişme yaşandı. İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi 22 Aralık 2016’da verdiği karar ile “devremülk sözleşmesinin fesih edilmediği ve fesih edilmemiş sözleşme uyarınca bir talepte bulunulamayacağı gerekçesiyle” davayı reddetti.

Mağdur avukatı bu karara üst mahkemede itiraz etti. İstinaf mahkemesi olan İstanbul 19. Bölge Adliye Mahkemesi 19 Şubat 2018’de ret kararını yasaya aykırı buldu. Mağdur lehine şu karara imza atıldı:

“... sözleşmede yer alan otelin bitirilmesinin de mümkün olmadığı, davalılara bu konuda ek bir sürenin verilmesinin de sonuca etkili olmayacağı, bu nedenle TBK’nun 125. maddesi uyarınca sözleşmeden dönme iradesini açıkça belirttiği gibi ‘çoğun içinde azı da var’ kuralı gereğince bedelin iadesini istemesi, davacının sözleşmeden vazgeçtiği anlamına da geleceğinden tüm dosya kapsamına göre mahkemece işin esası incelenmesi gerekirken dosya kapsamına uygun olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.”

Papakçı: Mahkemeler topu taca atmasın

Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı istinaf mahkemesinin kararını gazetemize şöyle değerlendirdi:

“Bu karar Capricegold mağdurları için son derece önemli ve yol göstericidir. Capricegold şirketi kaygan zemini kullanmaya çalışmakta, tüketici mahkemelerinde açılan davalarda asliye mahkemelerinin, asliye mahkemelerinde açılan davalarda ise Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğunu, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğuna karar verilmiş olan dosyalarda da Asliye Ticaret Mahkemesinin yetkili olduğu yönünde itirazda bulunmaktadır. İstinaf Mahkemesinin kararı bu açıdan son derece önemlidir. Mahkeme üç devremülk satın almış olan yatırımcıyı tüketici olarak kabul etmiş ve davanın Tüketici Mahkemesinde açılmasında bir sorun görmemiştir. Bu karar tüketiciler açısından son derece önemlidir. Capricegold, sözleşmedeki edimlerini yerine getirmemiş ve hiçbir yatırımcıya devremülk teslim etmemiştir. Yine birçok bilirkişi raporunda da tespit edildiği gibi sadece kaba inşaatı bitirilebilmiştir. Kısa bir sürede bu yapıyı tamamlaması da mümkün değildir.

Mahkemenin bundan sonra vermesi gereken karar, davayı kabul etmek ve tahsil edilen yatırımı faizi ile birlikte iade etmektir. Bu nedenle artık Capricegold davalarında tartışılacak bir konu kalmamıştır. Mahkemelerin topu taca atmadan davaları kabul etmesi gereklidir.”

İstanbul Bayrampaşa’da Capricegold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmişti. Ceza davasından tahliye edilen Jet Fadıl hakkında bir yandan da “alacak davaları” sürüyor.