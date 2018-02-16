'Jet Fadıl' davasında bilirkişilere ulaşılamıyor

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı öne sürülen ve 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı davada mahkeme, bilirkişi heyetine ulaşamıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 698 yıldan 2443 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fadıl Akgündüz ile bazı müştekiler katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme, raporlarını hazırlamayan ve ulaşılamayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Ortada bir eser var"

Fadıl Akgündüz davada, “Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Tek bir yatırımcıyla şuanda proje olmuyor. 50-100 yatırımcıyla ikna etmeye çalışıyoruz. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz” dedi. Duruşma salonunda bulunan mağdurlar bu sözler üzerine "Dolandıracağı yeni kişiler arıyor" ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada herhangi bir yeni durumun ortaya çıkmadığı gerekçesiyle Fadıl Akgündüz’ün tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verdi.