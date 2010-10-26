'Jet' Fadıl: Bizim özümüz bu, özümüze dönmeliyiz!

T24

Farklı korumalar



Ulemadan izin alarak Türkçe konuştu



Sandalye yetmedi



Tören boyunca kürsüye çıkan herkes Arapça konuştu; ancak Cüppeli Ahmet Hoca ulemadan izin alarak bir ara Türkçe konuştu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:3 bini aşkın cüppeli ve sarıklı arasında en dikkat çeken isim “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz’dü. Sarık takıp cüppe giyen Fadıl Akgündüz, töreni en ön sıradan takip etti. Katılan âlimlerden bazılarının elini öpen Akgündüz, gazetecilerin, “Daha önceden İsmailağa cemaatine gidip geliyor muydunuz?” sorusu üzerine, “Bütün cemaatlere saygılıyım. Bütün cemaatlere gidip geliyorum. Bütün Müslümanların da bunu yapması lazım” dedi. Mahmut Ustaosmanoğlu salona gelmeden önce geniş güvenlik önlemi alındı. Ustaosmanoğlu’nun salona girişi sırasında arbede yaşandı.Tekerlekli sandalyeyle salona getirilen Ustaosmanoğlu’nun çevresinde iki çeşit koruma duvarı vardı. Korumalardan bazıları sakallı, cüppeli ve sarıklı, bazıları ise takım elbiseliydi. İsmailağa cemaatinin üyeleri, hocaları Mahmut Ustaosmanoğlu’nu görünce sahneye doğru ilerlemek istedi ancak korumalar buna izin vermedi. Mahmut Ustaosmanoğlu tören sırasında zaman zaman uyudu. Korumaları, Ustaosmanoğlu’nun ayakkabılarını bir süre sonra çıkarttı. “Cüppesiz, sarıksız ve çarşafsız” gelmeyin çağrısının yapıldığı iddia edilen ödül töreni, Hindistan Hyderabad Al Mahad Ul Aaali Ali İslami Üniversitesi ve Marifet Derneği tarafından organize edilen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu’nun son gününde yapıldı."Bugün burada bu kadar âlimle nefes almak, cennet bahçesine şimdiden girmektir.Tören boyunca kürsüye çıkan herkes Arapça konuştu. Bir ara kürsüye gelen Cüppeli Ahmet Hoca, ulemadan izin aldığını ve kısa bir süre Türkçe konuşacağını belirterek, “İki gün önce ‘Mahmut Ustaosmanoğlu ve Yusuf El Kardavi’nin ismini istismar ediyorlar’ diye haber yapanlar, bugün ‘Katıldılar, yemek yediler’ diye haber yaptılar. Yüzsüzler, utanmazlar, Allah haya versin. Bugün burada bu kadar âlimle nefes almak, cennet bahçesine şimdiden girmektir” dediİstanbul WOW Otel’de yapılan törene katılan erkeklerin tamamına yakını cüppeli ve sarıklı, kadınların hepsi siyah çarşaflıydı. Törenin yapıldığı salona yalnızca erkekler alındı. Salondaki sandalyeler yetmeyince çoğunluk ayakta kaldı. Salonun dışından sinevizyonla töreni takip eden kadınların çoğu yere oturdu. Kadınların fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarına, “Namahremdir” diyerek engel olunmak istendi.