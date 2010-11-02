Jet Fadıl: Birinci sayfada çıkmak istemiyorum

T24 - Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz CNNTürk'te Cüneyt Özdemir'in konuğu oldu. Akgündüz cüppe ve sarığı evinde de giydiğini, ticari bir amacı olmadığını söyledi.



Akgündüz: Birinci sayfaya çıkmamak için Trabzon'a sponsor oldum! dedi Vatan gazetesinde yayımlan haber şöyle:



İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 42 ülkeden yaklaşık 300 kişinin katıldığı Alimler Toplantısı'nda sarık takıp, cüppe giyerek devre mülk pazarlayan Jet Fadıl, " Dua yeterliydi, ticari bir amacım yoktu" dedi.



Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Jet Fadıl toplantıya sponsor olma nedenini söyle izah etti:



"Talep cemaatten geldi. Dünyanın birçok yerinden gelen din alimlerinin katılımıyla bir sempozyum yapıyoruz. Sponsor olur musun dediler. Tamam olurum, karşılığında sadece dua alayım yeter dedim. Hayır, madem katkı sağlıyorsunuz tanıtımınızı da yapabilirsiniz. Sonuçta Capris Müslümanlara mal olmuş bir oteldir dediler.. Benim şirketim hakkında kötü bir şey olsa Mahmut Hoca izin verir mi?



Ben bugünlere Siirt ailmlerinin duasıyla geldim.. Ticari bir amaçla cüppe giymişim. Doğru değil. Ben evimde namaz kılarken cübbe ve sarık giyerim.



Hz. Muhammet'in hayatına bakın. O da mücadale ile geçti. Ben de hakkımdaki asılsız ihbarlar davalarla mücadele ediyorum."



Jet Fadıl Caprice Gold ile Trabzonspor'a sponsor olmasının nedenini de söyle açıkladı:



" Gazetelerin en çok spor sayfası okunuyor. Trabzon'a sponsor olunca arka sayfada iyi imajımız olur. Birinci sayfaya da kötü haber koyamazlar diye düşündüm. Öyle de oldu."



