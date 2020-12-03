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Spor

Josef de Souza Kasımpaşa maçında yok

03 Aralık 2020 18:19

Beşiktaş Kulübü, Josef de Souza'nın sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

DHA

 

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