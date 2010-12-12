-JERUSALEM POST: NETANYAHU ÖZÜRDEN YANA DEĞİL TEL AVİV (A.A) - 12.12.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Mavi Marmara baskını için Türkiye'den özür dilenmesinden yana olmadığı, "sadece Ankara ile ilişkilerdeki krizi çözmenin mümkün olduğu ümidini taşıdığı" bildirildi. Jerusalem Post gazetesi, Netanyahu'nun Türkiye'den özür dilenmesinden yana olduğu için İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ve İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile ters düştüğü yönünde bir Türk gazetesinde çıkan haberin, İsrailli yetkililer tarafından yalanlandığını yazdı. Gazeteye konuşan İsrail hükümet kaynağı, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Mavi Marmara için İsrail'in Türkler'den özür dilenmesinden yana olduğunu söylemedi, sadece Ankara ile ilişkilerdeki krizin çözülmesinin mümkün olabileceğini ümit ediyor" dedi. -HAARETZ GAZETESİ- Öte yandan, Haaretz gazetesi de Türkiye ve İsrail arasındaki gemi krizini çözmeye yönelik görüşmelerin geçen hafta durduğunu yazdı. Gazetede konuyla ilgili yayımlanan haberde, İsrail'in Mavi Marmara'daki "Türk aktivistlerin" ölümü için özür dilemeyi kabul etmediği belirtildi. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin de İsrail askerlerine karşı yasal olarak harekete geçmeyeceği konusunda söz vermediği ve İsrail askerlerinin meşru müdafaada bulunduklarını reddettiği ifade edildi. Bir İsrailli yetkili, görüşmelerin durduğunu ve taraflar arasındaki görüş farklılıklarının halen büyük olduğunu ifade etti. Aynı yetkili, "Buna rağmen, görüşmelerin bittiğini söylemek için hala erken" dedi ve yakında yeni görüşmelerin olacağı umudunu taşıdığını ifade etti. Gazetede, Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de cuma günü, görüşmelerin pek yakında yeniden başlayacağını söylediği hatırlatıldı.