Jerusalem Post: İsrail, Ermeni soykırımını tanımalı

Jerusalem Post gazetesinde yer alan yazıda, Türkiye’de dile getirilen “İsrail Gazze’de soykırım yapıyor” iddiaları hatırlatıldı ve “Çok farklı bir nedenle de olsa İsrail’in artık Ermeni soykırımı tanıması gerekiyor.



Çünkü benzerini yaşamış bir ülke olarak, Ermeni soykırımını tanımak herkesten çok İsrail’e düşer” ifadesi yer alıyor. NTV'nin haberine göre yazıda, 1915 olaylarının, Birleşmiş Milletler soykırım tarifine uyduğu iddia ediliyor.



Washington’un da soykırım iddialarını tanımaya her zamankinden çok daha yakın olduğu öne sürülen yazıda, ABD Başkanı Obama yönetiminin bugüne kadar ki, “En Ermeni yanlısı yönetim” olduğu belirtiliyor.