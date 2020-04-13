Jerome Rothen: Mbappe, Real Madrid'e transfer olacaktı

Bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs transfer çalışmalarını da durdururken, salgından en çok etkilenen kulüplerin başında Real Madrid geliyor.



TRT Spor'un haberine göre; bir dönem Ankaragücü'nde de forma giyen Paris Saint Germain'in eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'e transferinin salgın nedeniyle gerçekleşmediğini öne sürdü.



Bir Fransız radyosuna konuşan Jerome Rothen, "Kulüpteki güvenilir kaynaklardan öğrendim. Koronavirüs öncesi Mbappe'nin, Real Madrid'e transferi an meselesiydi" ifadesini kullandı.



Rothen ayrıca, 21 yaşındaki yıldızın Madrid ekibine transferinin, hayat normale dönünce gerçekleşeceğine emin olduğunu söyledi. Mbappe, Paris Saint Germain'de bu sezon 33 maçta 30 gol, 17 asistlik performans sergiledi.