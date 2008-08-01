T24 LogoT24 Logo
Spor

Jermaine O'Neal resmen Toronto'da

Toronto Raptors, daha önce anlaştığı Jermaine O'Neal ile resmi sözleşme imzaladı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Toronto Raptors ile Indiana Pacers arasında gerçekleştirilen takas ile Jermaine O'Neal ve Nathan Jawai Kanada temsilcisine giderken, T.J Ford, Rasho Nesterovic, Maceo Baston ile Roy Hibbert'ın draft haklarını Pacers aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Raptors'ın başkanı ve genel menajeri Bryan Colangelo, "6 kez All-Star takımına seçilmiş olan O'Neal, tecrübesi ve rakbetçi yapısıyla takımımızı Doğu Konferansı'nda bir üst seviyeye taşıyacak" dedi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 42 maçta forma giyebilen yıldız oyuncu, 13.6 sayı – 6.7 ribaunt – 2.2 asist ve 2.1 blok ortalaması yakaladı.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2001-2004 yılları arasında üst üste üç sezon sayı ve ribaunt kategorilerinde çift hanelere ulaşmayı başardı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24