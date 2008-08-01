Jermaine O'Neal resmen Toronto'da

Tempo24-



Toronto Raptors ile Indiana Pacers arasında gerçekleştirilen takas ile Jermaine O'Neal ve Nathan Jawai Kanada temsilcisine giderken, T.J Ford, Rasho Nesterovic, Maceo Baston ile Roy Hibbert'ın draft haklarını Pacers aldı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Raptors'ın başkanı ve genel menajeri Bryan Colangelo, "6 kez All-Star takımına seçilmiş olan O'Neal, tecrübesi ve rakbetçi yapısıyla takımımızı Doğu Konferansı'nda bir üst seviyeye taşıyacak" dedi.



Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 42 maçta forma giyebilen yıldız oyuncu, 13.6 sayı – 6.7 ribaunt – 2.2 asist ve 2.1 blok ortalaması yakaladı.



29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2001-2004 yılları arasında üst üste üç sezon sayı ve ribaunt kategorilerinde çift hanelere ulaşmayı başardı.

