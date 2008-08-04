Jerez'de Pedrosa esti

Jerez Pisti'nde yapılan İspanya Grand Prix'sinde birinciliği Honda pilotu Dani Pedrosa kazandı. 27 tur üzerinden koşulan yarışta ikinci sıradan start alan İspanyol pilot, ilk turda elde ettiği liderliği yarış sonuna kadar sürdürdü ve en yakın rakibinin 2.8 saniye önünde zafere ulaştı. Sezunun ilk galibiyetini ülkesinde alan 22 yaşındaki pilot, Valentino Rossi'ye ait pist rekorunu da eline geçirdi.

Yamaha'nın İtalyan pilotu Valentino Rossi, 5. başladığı yarışta ikinciliği elde ederek, bu sezon ilk kez podyuma çıktı. Jerez'de ilk cepten start alan Yamaha'nın çaylak pilotu Jorge Lorenzo ise, üçüncü sırayı aldı. Katar'da ikinci olan İspanyol sürücü, ikinci yarışında da podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Son şampiyon Ducati pilotu Casey Stoner, İspanya Grand Prix'sinde 11. sıradan finiş gördü. Yedinci sıradan başladığı yarışın ikinci turunda dördüncülüğe kadar yükselen Avustralyalı sürücü, 3. turda motosikletinin kontrolünü kaybedip pist dışına çıkınca zaman kaybı yaşadı. Stoner, yarışı lider Pedrosa'nın yaklaşık 43 saniye gerisinde bitirdi.





Sezonun ikinci yarışının ardından pilotlar klasmanında Dani Pedrosa 41 puanla liderliğe yükseldi. Jorge Lorenzo 36 puanla ikinci, Valentino Rossi 31 puanla üçüncü ve Casey Stoner 30 puanla dördüncü sırada yer alıyor.



Motogp 2008 sezonunun 3. ayağı Porteliz Grand Prix'si 11 Nisan'da koşulacak.