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Jeremy Corbyn'den 'Ahmet Şık'lı poz: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalı

"İfade özgürlüğü için verilen mücadelelere destek olmaya devam edeceğim"

23 Temmuz 2017 15:17

İngiltere’de ana muhalefet partisi İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn “Hakikate Özgürlük” tişörtüyle fotoğraf çektirip, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. 

Evrensel Gazetesi İngiltere Temsilcisi Arif Bektaş'a konuşan Corbyn, düşünce ve ifade özgürlüğü için verilen mücadelelere destek vermeye devam edeceğini de söyledi.

Kamuoyu araştırmalarına göre Corbyn’in, bir sonraki seçimde İngiltere’nin Başbakanı olması bekleniyor.

Kendisi de eski bir gazeteci olan Corbyn, gazetecilik faaliyetinden dolayı gazetecilerin tutuklanmasına karşı kampanyaların başını çeken isimlerdendi. Türkiye’de de tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması için Corbyn dayanışma çalışmaları yapmaya devam edeceğini söyledi.

 

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