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BBC Türkçe

Jeremy Corbyn İsrail'e boykotu desteklemiyor

İngiltere'de İşçi Partisi, liderleri Jeremy Corbyn'in İsrail'in yasadışı yerleşim projelerine karşı çıktığını, bu ülkeye yönelik BDS (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) kampanyasını ise desteklemediğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de İşçi Partisi, liderleri Jeremy Corbyn'in İsrail'in yasadışı yerleşim projelerine karşı çıktığını, bu ülkeye yönelik BDS (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) kampanyasını ise desteklemediğini açıkladı.

İşçi Partisili gölge uluslararası kalkınma bakanı Kate Osamor geçen hafta Twitter'dan BDS kampanyasını desteklediği yönünde mesajlar paylaştı.

Mesajlar parti içinde tartışmaya neden oldu. Özellikle İsrail'in İşçi Partili dostları grubu, mesajları eleştirdi.

Corbyn'in sözcüsü, basın toplantısında konuyla ilgili yaptığı açıklamada genel başkanlarının bu kampanyayı desteklemediğini ancak Osamor'un bu mesajları nedeniyle disipline sevk edilmemesi gerektiğini söyledi.

Jeremy Corbyn'in kapsamlı bir boykottan yana olmadığını belirten sözcü, "BDS'yi desteklemiyor. Yasadışı yerleşimler ve işgal edilmiş topraklarla ilgili harekete geçilmesini sauvunuyor" dedi.

Sözcü, "Corbyn'in İsrail'den ürün satın alacak mı?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

BDS, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında geri çekilmesi, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkı gibi bazı talepler yerine getirilinceye kadar İsrail'in askeri, diplomatik, ekonomik ve kültürel açıdan boykot edilmesini savunuyor.

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