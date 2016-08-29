Jeremain Lens'ten Fenerbahçe açıklaması; Türkiye'ye geliş saati belli oldu

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Jeremain Lens, transferin gerçekleşmek üzere olduğunu ve sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı.

Hollanda’nın Fox Sports kanalına özel bir röportaj veren Hollandalı oyuncu, “Yarın Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçeceğim. Bir problem yaşanmasını beklemiyorum. Bu transferi iple çekiyorum. Fenerbahçe harika bir kulüp ve benim için büyük bir meydan okuma” ifadelerini kullandı.

Dick Advocaat ile iyi bir ilişkisi olduğunu belirten 28 yaşındaki oyuncu, “Benim kalitemi biliyor. Ama bu demek değil ki bana torpil geçiyor” dedi.

Sunderland’de pek fazla forma giyme şansı bulamadığını ifade eden Lens, “Genelde kenarda oturuyordum. Kulüple bir problemim yok. Sadece benden kurtulmak istediler" diye konuştu.

Bu gece geliyor

Fenerbahçe, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Jeremain Lens'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçtiğimiz sezon Sunderland'le 20 Premier Lig maçına çıkan Lens, 3 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Hollandalı kanat oyuncusu, Dinamo Kiev'den Sunderland'e yine geçen sezonun başında 12 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Jeremain Lens'ın saat 00:30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.