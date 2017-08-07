Jeremain Lens: Beşiktaş'ta oynamak hayalimdi, çok mutluyum

Beşiktaş'ın Sunderland'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen duyurduğu Jeremain Lens, imza töreni öncesinde BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta oynamak hayalimdi, çok mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ta beklentinin yüksek olduğunu ve şampiyonluğu istediklerini belirten Hollandalı, oldukça ilgi gören tanıtım videosu için de "Çok keyifli bir işti" yorumunda bulundu.

Jeremain Lens, imza töreni öncesi şöyle konuştu:

"Beşiktaş’ın oyuncusu olduğum için çok mutluyum. Bu büyük bir gurur. Birçok kişinin benimle ilgili farklı düşünceleri, kararları var. Bunu da biliyorum. Benim için en önemlisi her zaman hayallerimi takip etmek, bunlardan biri de Beşiktaş’ta oynamaktı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum"

"Birilerini arayıp takıma çağırmam

gerekirse bunu ben de yapacağım"

"Video özel bir andı. daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Takım arkadaşlarımdan biri arıyor, ona cevap veriyorum, takıma geldiğimi söylüyorum… Hoş oldu, güzel bir işti. Birilerini aramam gerekirse ben de arayacağım"

"Beşiktaş gibi kulüplerde beklentiler daima yüksektir. Üst üste 2 defa şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Bu sene de hedef tabii ki şampiyon olmak. Türkiye Ligi'ni iyi tanıyorum, burada seviyenin yüksek olduğunu düşünüyorum"

"Kaliteli oyuncularla rekabeti seviyorum"

"Burada yüksek bir kalite var. Rekabetin faydalı olduğuna inanıyorum. Çıtayı yukarı taşımaya yardımcı olur. Burada önemli olan tüm takımın dayanışması, yardımlaşması. Rekabeti severim, kaliteli oyuncularla rekabeti daha da severim. Kim olursa olsun, elinden gelenin en iyisini yapacaktır"

"Babamı kaybettiğimde bana destek veren herkese teşekkür ederim. Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Alanyaspor'un da taraftarları ve oyuncuları bana çok destek vermişlerdi. Tüm Türkiye'den, halktan büyük bir destek gördüm, herkese teşekkür ediyorum"

"Gol veya asist fark etmiyor"

"Genel olarak Türk yemeklerini çok seviyorum. Kebap, köfte... Bazı özel yerler var; İzmir gibi. Her şehrin kendine özgü yemek yapma şekilleri var, hepsini de seviyorum"

"Gol ve asist arasında bir fark görmüyorum. İkisi de önemli. Önemli olan takıma katkı yapabilmek. Olaylar pozisyona göre gelişir. Önemli olan takımın maç sonunda puan kazanmasıdır"

"Türkiye'de motosiklet kullanmak tehlikeli"

Türkiye'de motosiklet kullanmıyorum. Burada denemedim çünkü buradaki trafikte motosiklet kullanmanın oldukça tehlikeli olabileceğini düşündüm.

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıyım. Uzun zamandır o heyecanı yaşamadım. Kulüp seviyesinde Şampiyonlar Ligi en üst seviye. Burada iyi bir kadromuz, iyi bir takımımız var. Dört gözle oynayacağımız maçları bekliyorum.

Jeremain Lens, röportajın sonunda "Alemin gözü yaşlı, Jeremain Lens Beşiktaşlı" dedi.