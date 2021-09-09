Jeremain Lens, Beşiktaş'tan ayrılmak için araba istedi

Beşiktaş'ın transfer döneminde kulüp bulmasını istediği Jeremain Lens, takımdan ayrılmak için A takım futbolcularına verilen arabalardan talep etti.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Jeremain Lens, Douglas ve Adem Ljajic çalışmalarına bireysel olarak devam ediyor.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jeremain Lens, siyah-beyazlı yönetimle görüştü. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrılmak için Beşiktaş'taki A takım futbolcularına verilen arabalardan talep etti.

Karagümrük talip oldu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jeremain Lens'e Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük talip oldu. İstanbul ekibi geçtiğimiz sezon kiraladığı tecrübeli ismin bonservisini almak isterken; anlaşma sağlanamadı.

12 gol, 20 asistle oynadı

Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Beşiktaş formasıyla 102 resmi maçta süre aldı. 33 yaşındaki sağ kanat bu karşılaşmalarda rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Hollandalı aynı zamanda takım arkadaşlarına 20 asist yaptı.