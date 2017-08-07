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Spor

Jeremain Lens, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti

Hollandalı hücumcu, bugün siyah-beyazlılara imzayı atıyor

07 Ağustos 2017 16:55

Beşiktaş'ın kendisi ve kulübüyle kiralık olarak anlaşmaya vardığı Jeremain Lens, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Dün Beşiktaş'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Kupa karşılaşmasını tribünden izleyen Hollandalı futbolcu, bugün 15.30'da düzenlenecek törenle siyah-beyazlılara imzayı atacak.

Beşiktaş Kulübü'nden Lens'in sağlık kontrolüne ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Jeremain Lens; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

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