Jeremain Lens, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kendisi ve kulübüyle kiralık olarak anlaşmaya vardığı Jeremain Lens, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti. Dün Beşiktaş'ın Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu Süper Kupa karşılaşmasını tribünden izleyen Hollandalı futbolcu, bugün 15.30'da düzenlenecek törenle siyah-beyazlılara imzayı atacak.

Beşiktaş Kulübü'nden Lens'in sağlık kontrolüne ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Acıbadem Sports’ta sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Jeremain Lens; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."