Jeremain Lens 5 yıllığına Beşiktaşlı!

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla kiralık olarak oynayan ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Jeremain Lens ve kulübüyle anlaşma sağladı. Hollandalı yıldız, siyah-beyazlılar ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

BeINSports'un haberine göre; sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon 4 milyon Euro alan 30 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sunderland ile yapılan anlaşmanın detayları henüz bilinmiyor.

İki sezon önce Fenerbahçe'nin 77 numarası Gökhan Gönül'ü transfer eden Beşiktaş'ın, sarı-lacivertlilerde son sezonda yine 77 numarayı sırtında taşıyan futbolcu olan Lens'i transfer etmesi, sosyal medyada Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarınca gündem oldu.

Detaylar gelecek...