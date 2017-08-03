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Spor

Jeremain Lens 5 yıllığına Beşiktaşlı!

Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'den aldığı ücretin yaklaşık olarak yarısına Beşiktaş'a 'evet' dedi

03 Ağustos 2017 15:44

Beşiktaş, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla kiralık olarak oynayan ve başarılı performansıyla beğeni toplayan Jeremain Lens ve kulübüyle anlaşma sağladı. Hollandalı yıldız, siyah-beyazlılar ile 5 yıllığına anlaşmaya vardı.

BeINSports'un haberine göre; sarı-lacivertli kulüpte geçen sezon 4 milyon Euro alan 30 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.2 milyon Euro garanti ücret alacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sunderland ile yapılan anlaşmanın detayları henüz bilinmiyor.

İki sezon önce Fenerbahçe'nin 77 numarası Gökhan Gönül'ü transfer eden Beşiktaş'ın, sarı-lacivertlilerde son sezonda yine 77 numarayı sırtında taşıyan futbolcu olan Lens'i transfer etmesi, sosyal medyada Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarınca gündem oldu.

Detaylar gelecek...

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