Jeopolitik risklerle dolar 3.83 lirayı, euro 4.69 lirayı aştı (3)

(Piyasa yorumuyla güncellendi)

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Suriye sınırı kaynaklı jeopolitik risklerin artması nedeniyle zayıflayan liranın dolar ve euro karşısında gerilerken, gelişmekte olan ülkeler para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Türkiye\'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle dolar ve euroda dün başlayan tırmanış yeni günde de sürüyor. Dolar 3.8324 liraya, euro da 4.6928 liraya kadar yükseldikten sonra, ABD para birimi 3.82 - 3.83 lira, euro 4.68 - 4.69 lira aralığına döndü.

Euro 24 Kasım\'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününe de yüzde 0.40 düşüşle 111 bin 708 puandan başladı ve kayıplarını kısa sürede yüzde 0.8\'in üzerine taşıdı.

Jeopolitik riskler yeniden fiyatlanıyor...

İş Yatırım\'ın, \"Jeopolitik riskler yeniden fiyatlanıyor...\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Suriye’ye olası sınır ötesi operasyon ile ilgili haberler, dün TL varlıklarda satışlara yol açtı\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Bugün gözler dışişleri bakanı Çavuşoğlu’nun ABD’li mevkidaşı Tillerson ile yapması planlanan görüşme ve sonrasında yapılacak açıklamalarda olacak.

\"Bu sabah itibarı ile 3.82 seviyesine yakın işlem gören TL/dolarda ise yukarı yönlü hareketin hacim ile de desteklendiği görülüyor.\"