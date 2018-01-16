Jeopolitik risklerle dolar 3.82 lirayı, euro 4.68 lirayı aştı

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Suriye sınırı kaynaklı jeopolitik risklerin artması nedeniyle zayıflayan liranın dolar ve euro karşısında gerilerken, gelişmekte olan ülkeler para birimlerinden negatif ayrışıyor.

Türkiye\'nin Suriye sınırına yığınak yapması ve olası bir operasyon nedeniyle dolar ve euroda dün başlayan tırmanış yeni günde de sürüyor. Dolar 3.8236 liraya, euro da 4.6888 liraya kadar yükseldikten sonra, ABD para birimi 3.81 - 3.82 lira, euro 4.67 - 4.68 lira aralığına döndü.

Euro 24 Kasım\'da 4.7046 lira ile, dolar da 21 Kasım\'da 3.9622 lira ile rekor düzeye tırmanmıştı.

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününe yüzde 0.31 düşüşle 114 bin 286 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, günün ilerleyen saatlerinde risklerin büyümesine bağlı olarak düşüşünü sürdürdü ve günü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamladı.