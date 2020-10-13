Jeopolitik endişelerle 7.95'e kadar yükselen dolarda son durum; Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları piyasaları destekliyor

Jeopolitik endişelerle 7.9550'ye kadar yükselerek Türk lirasında tarihi değer kaybına neden olan dolar, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla 8.89 TL seviyesine kadar geriledi.

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışarak değer kaybeden Türk lirasında cuma günü ve dün negatif ayrışma görülmedi, ancak büyük bir değişim de yaşanmadı.

Cuma günü 7.9550 TL'ye kadar yükselerek 8 sınırına yaklaşan dolar bu sabah, 7.8899 TL seviyesinden açıldı. Şu dakikalarda 7.8955 TL seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 9.37 TL'yi de aşarak rekor kıran euro bu sabah 9.3208 TL ile açıldı. Sterlin ise hala çift haneli seviyelerde, bu sabah 10.30-10.31 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolardaki seyrin arka planı ne?

Reuters'ın değerlendirmesine göre, Türk lirası ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında geçen hafta kuvvetli bir negatif ayrışma yaşanmış, bu ayrışmada jeopolitik endişeler ana belirleyici olmuştu. Jeopolitik gelişmeler arasında AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Merkez Bankası'nın devam eden sıkılaştırma adımlarıyla piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla yüzde 11.93'e kadar yükseldi.

Merkez Bankası'nın politika faizi yüzde 10.25 faiz koridorunun üst bandı yüzde 11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 13.25 seviyesinde bulunuyor.

Verilere göre Merkez sıkılaştırmasını artık faiz koridorunun üst bandı (yüzde 11.75) ile GLP (yüzde 13.25) arasında şekillendiriyor.

Merkez Bankası sıkılaştırma adımlarının yanı sıra dün TL cinsi zorunlu karşılıklara (ZK) ödenen faiz oranlarını, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın 200 baz puan artırırken döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarı yarıya düşürdüğünü açıklamıştı.

Dolar/TL Cuma günü 7.9550 seviyesindeki tarihi zirvesine yükseldikten sonra yönünü sınırlı da olsa aşağı çevirdi. Bu düşüşte hem gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik Cuma günü görülen iyimser seyir hem de Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasını swap adımlarına yayan kararı etkili oldu.

Merkez Bankası cuma günü döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 11.75'e yükseltti.

Merkez Bankası verilerine göre bankanın repo ile sağladığı fonlama tutarı yaklaşık 250 milyar TL seviyesinde.

Sıkılaştırmanın genele yayılması TL'de negatif ayrışmayı önleyen unsurlar arasında yer aldı. Öte yandan bazı bankacılar swap faizinin politika faizi değil de üst bant faizi olarak belirlenmesinin bir sonraki Para Politikası Kurulu'nda (PPK) faiz artışı anlamına gelebileceğini düşünüyorlar. Bazı bankacılar ise bunun aksine kararların doğrudan faiz artışı yapmamak için alındığı kanaatindeler.