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Spor

Jeopark Kula yeni sezon hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor

Hikmet SEPET / KULA, (DHA)-  EFELER Ligi'nin yeni ekibi Jeopark Kula Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Ankara kampında yüksek tempoda sürdürüyor

21 Ağustos 2017 15:54

Hikmet SEPET / KULA, (DHA)-  EFELER Ligi\'nin yeni ekibi Jeopark Kula Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Ankara kampında yüksek tempoda sürdürüyor. Geçen sezonki şampiyon kadrodan 4 oyuncusuyla yola devam eden, dış transferde ise 7 takviye yaptı.
Yoğun bir antrenman döneminden geçtiklerini belirten Antrenör Çayır, \"Geçen sezonki mücadeleci oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Efeler Ligi\'nde ses getirmek istiyoruz\" dedi.
Takımın moralinin yüksek olduğunu söyleyen Başkan Vedat Yılmaz ise, \"Manisa\'yı Efeler Ligi\'nde temsil eden tek erkek voleybol takımı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız bu bilinçle sezona hazırlanıyor. Tüm Kula\'yı bize destek olması için tribünlerde görmek istiyoruz\" diye konuştu.

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