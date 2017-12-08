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Spor

Jeopark Kula kupa sınavında

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi'nde ilk yarıyı 10'uncu sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, yarın Kupa Voley ilk tur maçında Maliye Piyango'yu konuk edecek

08 Aralık 2017 14:38

İZMİR, (DHA) - EFELER Ligi\'nde ilk yarıyı 10\'uncu sırada tamamlayan Jeopark Kula Belediyespor, yarın Kupa Voley ilk tur maçında Maliye Piyango\'yu konuk edecek. Kula Spor Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 14.00\'de başlayacak. Kula Spor Salonu\'ndaki eksikler nedeniyle ligde ilk devredeki tüm müsabakalarını deplasmanda oynayan Manisa temsilcisi ilk kez seyircisinin önüne çıkacak. 
Rövanş maçı 12 Aralık Salı günü Ankara\'da oynanacak. Turu geçen 4 takım, ligde devre arasına ilk 4\'te giren ekiplerle kura sonucu eşleşecek. Kupada final etabı 15-17 Aralık arasında Şanlıurfa\'da yapılacak. Kupayı alacak kulüp ülkemizi 2019 CEV Kupası\'nda temsil edecek. Jeopark Kula Belediyespor, ligde ilk yarının son haftasında Maliye Piyango\'ya deplasmanda 3-2 yenilmişti. 

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