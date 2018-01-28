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Spor

Jeopark Kula fırtına gibi

İZMİR, (DHA) EFELER Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla rakiplerine kümede kalacağının sinyallerini verdi

28 Ocak 2018 16:10

İZMİR, (DHA)

EFELER Ligi\'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, ikinci yarıda yakaladığı çıkışla rakiplerine kümede kalacağının sinyallerini verdi. Kula Spor Salonu\'nda yapılan yenileme çalışmaları nedeniyle ilk devrede tüm maçlarını deplasmanda oynayan Manisa temsilcisi, evine döndüğü ikinci yarıda taraftarının önünde çıktığı 5 maçta sadece 1 yenilgi aldı. İkinci yarının ilk haftasında şampiyonluk adayı Ziraat Bankası\'na 3-1 kaybeden Kula, daha sonra üst üste İnegöl Belediyespor\'u 3-1, Afyon Belediye Yüntaş ve Beşiktaş\'ı 3-0, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'u 3-2\'yle geçti. Jeopark Kula Belediyespor, yakaladığı seriyle Play-Off\'a göz kırptı. 

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